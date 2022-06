LIVE Italia-Giappone 1-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri pareggiano i conti (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 A segno stavolta Lavia. 5-8 Parallela millimetrica di Nishida! 5-7 Altro piccolo regalo del Giappone, invasione di Ran dopo l’ennesima ricostruzione sbagliata da parte degli azzurri. 4-7 Ancora un po’ confusa la ricostruzione azzurra, ma poi Anzani riesce a murare Ishikawa. 3-7 Ancora Nishida, stavolta sulle mani del muro. 3-6 Grande confusione nella metà campo azzurra, chiude Nishida. 3-5 Ancora Yamauchi, ancora con un tocco sporco ma efficace. 3-4 Out il servizio di Ishikawa. 2-4 Grande primo tempo di Yamauchi. 2-3 Ci pensa DIRETTAmente Giannelli col secondo tocco. 1-3 Battuta insidiosa di Sekita che mette in crisi la ricezione di Lavia. 1-2 A segno Ishikawa in parallela. 1-1 Errore in battuta di Galassi. 1-0 Il terzo parziale inizia con il decimo punto ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-8 A segno stavolta Lavia. 5-8 Parallela millimetrica di Nishida! 5-7 Altro piccolo regalo del, invasione di Ran dopo l’ennesima ricostruzione sbagliata da parte degli. 4-7 Ancora un po’ confusa la ricostruzione azzurra, ma poi Anzani riesce a murare Ishikawa. 3-7 Ancora Nishida, stavolta sulle mani del muro. 3-6 Grande confusione nella metà campo azzurra, chiude Nishida. 3-5 Ancora Yamauchi, ancora con un tocco sporco ma efficace. 3-4 Out il servizio di Ishikawa. 2-4 Grande primo tempo di Yamauchi. 2-3 Ci pensamente Giannelli col secondo tocco. 1-3 Battuta insidiosa di Sekita che mette in crisi la ricezione di Lavia. 1-2 A segno Ishikawa in parallela. 1-1 Errore in battuta di Galassi. 1-0 Il terzo parziale inizia con il decimo punto ...

