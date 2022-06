LIVE Italia-Giappone 1-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 16-17, sale in cattedra Michieletto ma il Giappone non cede (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout per il Giappone. 23-24 MURONEEEE DI COPPIA DI LAVIA E GALASSI! SIAMO ANCORA VIVI! 22-24 AZIONE INCREDIBILE CHIUSA DA LAVIA! Capolavoro in difesa di Sekita, gioco di prestigio di Ishikawa ma riusciamo a contrattaccare! 21-24 Lunga la battuta di Michieletto, set point Giappone. 21-23 Lavia a segno in pipe! Serve un break subito! 20-23 Stavolta l’ace è evidente dal primo momento. Scappa il Giappone. 20-22 Un millimetro di palla sulla linea, ace di Ishikawa. Il servizio di Ishikawa viene chiamato dentro dall’arbitro, challenge per l’Italia. 20-21 Miracolo in difesa di Balaso, arriva poi purtroppo l’invasione di Michieletto. 20-20 Ora Giannelli si sta ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout per il. 23-24 MURONEEEE DI COPPIA DI LAVIA E GALASSI! SIAMO ANCORA VIVI! 22-24 AZIONE INCREDIBILE CHIUSA DA LAVIA! Capolavoro in difesa di Sekita, gioco di prestigio di Ishikawa ma riusciamo a contrattaccare! 21-24 Lunga la battuta di, set point. 21-23 Lavia a segno in pipe! Serve un break subito! 20-23 Stavolta l’ace è evidente dal primo momento. Scappa il. 20-22 Un millimetro di palla sulla linea, ace di Ishikawa. Il servizio di Ishikawa viene chiamato dentro dall’arbitro, challenge per l’. 20-21 Miracolo in difesa di Balaso, arriva poi purtroppo l’invasione di. 20-20 Ora Giannelli si sta ...

