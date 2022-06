LIVE Italia-Giappone 1-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 10-12, gli azzurri si riavvicinano dopo il grande inizio dei giapponesi (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-14 Errore al servizio di Giannelli. 14-13 Michieletto chiude di prima intenzione! azzurri in vantaggio sulle ali del proprio giovane schiacciatore! 13-13 MURONE MICHIELETTOOOOO! Fermato Ishikawa! 12-13 Sta diventando impossibile per i Giapponesi fermare Michieletto! 11-13 Fa la stessa cosa l’opposto Giapponese Nishida. 11-12 A segno dalla seconda linea il nostro opposto! 10-12 Lunga la battuta di Lavia e si va al timeout tecnico. 10-11 COLPO DA BILIARDO PER MICHIELETTO! 9-11 Stavolta è il Giappone a fare confusione, chiude Michieletto! 8-11 Out l’attacco di Onodera. 7-11 A segno Galassi in primo tempo. 6-11 Ancora in alzata Ishikawa che serve perfettamente Nishida! 6-10 Spettacolo Giappone! Finta incredibile di Ishikawa che ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-14 Errore al servizio di Giannelli. 14-13 Michieletto chiude di prima intenzione!in vantaggio sulle ali del proprio giovane schiacciatore! 13-13 MURONE MICHIELETTOOOOO! Fermato Ishikawa! 12-13 Sta diventando impossibile per isi fermare Michieletto! 11-13 Fa la stessa cosa l’oppostose Nishida. 11-12 A segno dalla seconda linea il nostro opposto! 10-12 Lunga la battuta di Lavia e si va al timeout tecnico. 10-11 COLPO DA BILIARDO PER MICHIELETTO! 9-11 Stavolta è ila fare confusione, chiude Michieletto! 8-11 Out l’attacco di Onodera. 7-11 A segno Galassi in primo tempo. 6-11 Ancora in alzata Ishikawa che serve perfettamente Nishida! 6-10 Spettacolo! Finta incredibile di Ishikawa che ...

