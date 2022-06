LIVE Italia-Giappone 0-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 18-17, il Giappone cerca la rimonta anche nel secondo set (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-20 Ran va a segno in pipe dopo aver ricevuto. 23-19 Altro errore in attacco del capitano Ishikawa. 22-19 Non passa due volte in attacco Ishikawa che poi va incredibilmente a segno in palleggio. 22-18 DENTROOO! ACE DI GALASSI! Servizio vincente di Galassi, ma Blain chiede il challenge. 21-18 Bene comunque per l’Italia, dato l’errore in attacco di Ishikawa. Fischio dell’arbitra, che fa rigiocare il punto in una situazione molto confusa. 20-18 Grande attacco di Michieletto! 19-18 A segno Onodera in primo tempo. 19-17 Fortunatamente arriva l’errore al servizio di Nishida. Timeout per l’Italia 18-17 Ricezione imprecisa di Lavia, poi indecisione di Galassi. Il Giappone si riavvicina di nuovo col turno di Nishida al servizio. 18-16 PAZZESCHE DIFESE ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-20 Ran va a segno in pipe dopo aver ricevuto. 23-19 Altro errore in attacco del capitano Ishikawa. 22-19 Non passa due volte in attacco Ishikawa che poi va incredibilmente a segno in palleggio. 22-18 DENTROOO! ACE DI GALASSI! Servizio vincente di Galassi, ma Blain chiede il challenge. 21-18 Bene comunque per l’, dato l’errore in attacco di Ishikawa. Fischio dell’arbitra, che fa rigiocare il punto in una situazione molto confusa. 20-18 Grande attacco di Michieletto! 19-18 A segno Onodera in primo tempo. 19-17 Fortunatamente arriva l’errore al servizio di Nishida. Timeout per l’18-17 Ricezione imprecisa di Lavia, poi indecisione di Galassi. Ilsi riavvicina di nuovo col turno di Nishida al servizio. 18-16 PAZZESCHE DIFESE ...

