LIVE Italia-Francia U19, Europei calcio 2022 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia U19, Europei 2022, sfida per la testa del girone. Il selezionatore dell’Italia U19 Nunziata dopo le vittorie contro Romania e Slovacchia arriva allo scontro diretto con la Francia per la testa del girone. La formazione titolare degli azzurri non dovrebbe discostarsi molto da quella vista contro la Slovacchia con Miretti trequartista davanti a Ambrosino e Nasti. Convocati Italia U19: Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diU19,, sfida per la testa del. Il selezionatore dell’U19 Nunziata dopo le vittorie contro Romania e Slovacchia arriva allo scontro diretto con laper la testa del. La formazione titolare degli azzurri non dovrebbe discostarsi molto da quella vista contro la Slovacchia con Miretti trequartista davanti a Ambrosino e Nasti. ConvocatiU19: Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), ...

Pubblicità

ESA_Italia : Un folto gruppo di esperti @esa si unisce anche quest'anno a #AsteroidDay LIVE! Marco Micheli, gli astronauti Mich… - fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - misterj1995 : RT @lavitapensata1: Italia a Tavola… colei che ci regalò una live dell’inaugurazione prima di essere ingiustamente fermata, per noi per sem… - bot_naps : Il famoso demente di Pongo ha quittato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [24.06-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -