LIVE Italia-Francia U19 1-4, Europei calcio 2022 in DIRETTA: sconfitta per gli azzurri che passano come secondi (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.35 Ecco le pagelle: Francia: Lienhard 6.5, Pereira 6, Zoukrou 6, Camara 6, Semedo 7; Da Silva 7.5 (dal 75? Adeline 6.5), Bondo 6 (dall’83’ Ben Seghir 6), Diouf 6; Ba 7, Tchaouna 8 (dal 75? Arconte 7), Cisse 6.5 (dal 75? Virginius 7). All. Chauvin 8. Italia: Zacchi 5, Turicchia 5, Stivanello 5, Coppola 6, Fontanarosa 5; Terracciano 6, Degli Innocenti 5, Fazzini 5 (dall’81’ Giovane 6), Baldanzi 6; Volpato 6.5, Ambrosino 7 (dal 70? Miretti 6). All. Nunziata 5. 19.30 Partita all’inizio che vede una nazionale Italiana sul pezzo e concreta, ma poi esce la spaventosa qualità dei francesi che recupera il risultato. Italia che però gioca praticamente quasi con tutte le ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.35 Ecco le pagelle:: Lienhard 6.5, Pereira 6, Zoukrou 6, Camara 6, Semedo 7; Da Silva 7.5 (dal 75? Adeline 6.5), Bondo 6 (dall’83’ Ben Seghir 6), Diouf 6; Ba 7, Tchaouna 8 (dal 75? Arconte 7), Cisse 6.5 (dal 75? Virginius 7). All. Chauvin 8.: Zacchi 5, Turicchia 5, Stivanello 5, Coppola 6, Fontanarosa 5; Terracciano 6, Degli Innocenti 5, Fazzini 5 (dall’81’ Giovane 6), Baldanzi 6; Volpato 6.5, Ambrosino 7 (dal 70? Miretti 6). All. Nunziata 5. 19.30 Partita all’inizio che vede una nazionalena sul pezzo e concreta, ma poi esce la spaventosa qualità dei francesi che recupera il risultato.che però gioca praticamente quasi con tutte le ...

