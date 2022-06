LIVE Italia-Francia U19 1-2, Europei calcio 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Italia che gioca una prima parte splendida di partita culminata con la rete di Volpato. Due errori però portano i francesi avanti sia sul risultato che moralmente. A tra poco per il secondo tempo! 47? finisce il primo tempo, Italia-Francia U19 1-2. 45? Francia che pressa in questo finale di primo tempo. 43? Ci saranno quattro minuti di recupero. 41? Volpato con il tocco sotto non riesce a siglare il pareggio. 39? Turricchia con il corpo evita la terza rete. 37? Italia che commette due errori, che sono stati tramutati in rete senza remore dalla Francia. 35? Gol della Francia, Tchaouna, grave errore difensivo di Zanchi ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23che gioca una prima parte splendida di partita culminata con la rete di Volpato. Due errori però portano i francesi avanti sia sul risultato che moralmente. A tra poco per il secondo47?iltempo,U19 1-2. 45?che pressa in questo finale ditempo. 43? Ci saranno quattro minuti di recupero. 41? Volpato con il tocco sotto non riesce a siglare il pareggio. 39? Turricchia con il corpo evita la terza rete. 37?che commette due errori, che sono stati tramutati in rete senza remore dalla. 35? Gol della, Tchaouna, grave errore difensivo di Zanchi ...

