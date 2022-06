LIVE Italia-Francia 0-0 U19 | Europei calcio 2022 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 17.25 Scendono in campo i giocatori, inni nazionali in corso. 17.20 Entrambe le formazioni qualificate, si giocano al testa del girone. 17.15 Tanto turn over per le due nazionali, soprattutto per l’che lascia in panchina moltissimi titolari. 17.10 Ecco le formazioni ufficiali:: Lienhard, Pereira, Zoukrou, Camara, Varela; Da Silva, Bondo, Diouf; Ba, Tchaouna, Cisse. A disp. Lo-Tutala, Hajdam, Doukoure, Isaak Toure, Adeline, Ben Seghir, Arconte, Bonny, Virginius (all. Chauvin).: Zacchi, Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi; Volpato, Ambrosino. A disp. Desplanches, Ghilardi, Giovane, Fabbian, Casadei, Miretti, Faticanti, Nasti (all. Nunziata). 17.05 Buonasera e ...