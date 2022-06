LIVE Italia-Francia 0-0 U19, Europei calcio 2022 in DIRETTA: Miretti va in panchina! (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Entrambe le formazioni qualificate, si giocano al testa del girone. 17.15 Tanto turn over per le due nazionali, soprattutto per l’Italia che lascia in panchina moltissimi titolari. 17.10 Ecco le formazioni ufficiali: Francia: Lienhard, Pereira, Zoukrou, Camara, Varela; Da Silva, Bondo, Diouf; Ba, Tchaouna, Cisse. A disp. Lo-Tutala, Hajdam, Doukoure, Isaak Toure, Adeline, Ben Seghir, Arconte, Bonny, Virginius (all. Chauvin). Italia: Zacchi, Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi; Volpato, Ambrosino. A disp. Desplanches, Ghilardi, Giovane, Fabbian, Casadei, Miretti, Faticanti, Nasti (all. Nunziata). 17.05 Buonasera e benvenuti alla LIVE di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Entrambe le formazioni qualificate, si giocano al testa del girone. 17.15 Tanto turn over per le due nazionali, soprattutto per l’che lascia in panchina moltissimi titolari. 17.10 Ecco le formazioni ufficiali:: Lienhard, Pereira, Zoukrou, Camara, Varela; Da Silva, Bondo, Diouf; Ba, Tchaouna, Cisse. A disp. Lo-Tutala, Hajdam, Doukoure, Isaak Toure, Adeline, Ben Seghir, Arconte, Bonny, Virginius (all. Chauvin).: Zacchi, Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi; Volpato, Ambrosino. A disp. Desplanches, Ghilardi, Giovane, Fabbian, Casadei,, Faticanti, Nasti (all. Nunziata). 17.05 Buonasera e benvenuti alladi ...

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - sportli26181512 : Europeo U19 LIVE Alle 17.30 Francia-Italia: chi vince il girone? - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quarta Cina prima con un punteggio super - #Nuoto #artistico… - kazufilenippons : RT @John53493647: Madonna - La Isla Bonita (Live In Concert Ciao Italia).HD - MondoPrimavera : Italia ???? e Francia ???? si giocano il primato del raggruppamento Segui la gara LIVE ???? -