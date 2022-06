LIVE Italia-Colombia 5-2 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: +3 in favore delle azzurre dopo il primo parziale (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’00” Goal non convalidato a Bianconi per trattenuta ai danni del costume avversario. 4’14” Sul fondo il tentativo di Caicedo. 4’38” Marletta si sfa sfuggire il pallone dalle mani al momento della conclusione. 5’36” Tabani realizza dopo l’assist di Giustini oltre la linea difensiva Colombiana. Italia-Colombia 6-2. 6’12” Conclusione di Emmolo deviata sul palo da Agudelo, il Setterosa sta faticando a trovare la rete con continuità in questa prima fase del match. 6’53” Ottima risposta di Agudelo sul tentativo da posizione ravvicinata di Palmieri. 7’32” Fallo in attacco di Palmieri, sestetto di movimento completamente rivoluzionato da Silipo in questo secondo quarto. L’Italia vince anche il secondo sprint. FINISCE IL ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’00” Goal non convalidato a Bianconi per trattenuta ai danni del costume avversario. 4’14” Sul fondo il tentativo di Caicedo. 4’38” Marletta si sfa sfuggire il pallone dalle mani al momento della conclusione. 5’36” Tabani realizzal’assist di Giustini oltre la linea difensivana.6-2. 6’12” Conclusione di Emmolo deviata sul palo da Agudelo, il Setterosa sta faticando a trovare la rete con continuità in questa prima fase del match. 6’53” Ottima risposta di Agudelo sul tentativo da posizione ravvicinata di Palmieri. 7’32” Fallo in attacco di Palmieri, sestetto di movimento completamente rivoluzionato da Silipo in questo secondo quarto. L’vince anche il secondo sprint. FINISCE IL ...

