LIVE Italia-Colombia 31-5 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: goleada del Setterosa che ipoteca il primo posto nel girone (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 20.31 Si chiude dunque con la goleada che ci si aspettava l’ultima partita del gruppo A per il Setterosa di Carlo Silipo che ipoteca così il primo posto nel girone A. Le azzurre dovranno ora sperare in una vittoria dell’Ungheria con il Canada oppure in una vittoria delle nordamericane con meno di sette goal di scarto. Ricordiamo che la prima piazza nel raggruppamento garantisce il pass diretto per i quarti di finale. 0’00 Il match si chiude con un rigore trasformato da Marletta. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 20.31 Si chiude dunque con lache ci si aspettava l’ultima partita del gruppo A per ildi Carlo Silipo checosì ilnelA. Le azzurre dovranno ora sperare in una vittoria dell’Ungheria con il Canada oppure in una vittoria delle nordamericane con meno di sette goal di scarto. Ricordiamo che la prima piazza nel raggruppamento garantisce il pass diretto per i quarti di finale. 0’00 Il match si chiude con un rigore trasformato da Marletta. ...

