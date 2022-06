LIVE Italia-Colombia 0-0 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: inizia l’ultimo match del girone per le azzurre (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia conquista il primo pallone del match con Sofia Giustini. SI PARTE! 19.25 Italia: Teani, Tabani, Marletta, Avegno, Queirolo, Giustini, Picozzi, Bianconi, Emmolo, Palmieri, Galardi, Viacava, Banchelli. Colombia: Agudelo, Rivera, Restrepo, Ortega Fuentes, Caicedo Granada, Atehortua Gil Juliana, Marin Correa, Lastre Palomeque, Serna Quiroz, Vanegas Morales, Atehortua Gil Susana, Correa Vanegas, Chamorro Vergara. 19.20 Impresa che non sarebbe del tutto impossibile visti e considerati i risultati della Colombia fino a qui, sconfitte larghe con Ungheria all’esordio (35-4) e Canada nell’ultimo turno (22-2). 19.15 Per il primo posto, che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’conquista il primo pallone delcon Sofia Giustini. SI PARTE! 19.25: Teani, Tabani, Marletta, Avegno, Queirolo, Giustini, Picozzi, Bianconi, Emmolo, Palmieri, Galardi, Viacava, Banchelli.: Agudelo, Rivera, Restrepo, Ortega Fuentes, Caicedo Granada, Atehortua Gil Juliana, Marin Correa, Lastre Palomeque, Serna Quiroz, Vanegas Morales, Atehortua Gil Susana, Correa Vanegas, Chamorro Vergara. 19.20 Impresa che non sarebbe del tutto impossibile visti e considerati i risultati dellafino a qui, sconfitte larghe con Ungheria all’esordio (35-4) e Canada nelturno (22-2). 19.15 Per il primo posto, che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, alle ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - gildastian666 : @VR46RacingTeam @MooneyGroup @VRRidersAcademy @Marco12_B @ducaticorse @FIM_live @ttcircuitassen @SkySportMotoGP ??M… - startup_italia : Il cambiamento investe anche come pensiamo la nostra vita dentro e fuori dall’ufficio. Cisco propone la sua visione… - ItaliaDiMetallo : SADIST LA PRIMA BIOGRAFIA UFFICIALE E LIVE AL ROCK THE CASTLE | Italia Di Metallo - ItaliaDiMetallo : Trick or Treat live al Beer Music Festival in provincia di Reggio. | Italia Di Metallo -