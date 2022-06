L'Italia chiederà la proroga dello stop alle auto a benzina insieme a Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia (Di venerdì 24 giugno 2022) Alla riunione del Consiglio Europeo per la ratifica dello stop alle auto con motore a combustione al 2035 votato dal Parlamento Europeo, l'Italia avanzerà la proposta di una proroga al 2040 e di abbassare il taglio delle emissioni dal 100% al 90%.... Leggi su dday (Di venerdì 24 giugno 2022) Alla riunione del Consiglio Europeo per la ratificacon motore a combustione al 2035 votato dal Parlamento Europeo, l'avanzerà la proposta di unaal 2040 e di abbassare il taglio delle emissioni dal 100% al 90%....

