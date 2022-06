L'importanza del collagene anche in estate contro i segni del tempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) - Con l'estate è arrivato il momento di prendersi cura della propria pelle e proteggerla adeguatamente per poter rallentare i segni dell'invecchiamento e sentirsi bene con se stessi. Per ripristinare una corretta idratazione della pelle, migliorandone l'elasticità, il tono e la vitalità agendo dall'interno, un aiuto può arrivare da integratori alimentari a base di collagene in polvere, la proteina amica di pelle, capelli e unghie. L'elasticità e il turgore della pelle, infatti, sono garantiti da elastina e collagene, due proteine che tendono a degenerarsi anche a causa dei raggi solari a cui siamo maggiormente esposti durante la stagione estiva. Ma non sono solo gli agenti esterni i responsabili dell'impoverimento di collagene cui va ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) - Con l'è arrivato il momento di prendersi cura della propria pelle e proteggerla adeguatamente per poter rallentare idell'invecchiamento e sentirsi bene con se stessi. Per ripristinare una corretta idratazione della pelle, migliorandone l'elasticità, il tono e la vitalità agendo dall'interno, un aiuto può arrivare da integratori alimentari a base diin polvere, la proteina amica di pelle, capelli e unghie. L'elasticità e il turgore della pelle, infatti, sono garantiti da elastina e, due proteine che tendono a degenerarsia causa dei raggi solari a cui siamo maggiormente esposti durante la stagione estiva. Ma non sono solo gli agenti esterni i responsabili dell'impoverimento dicui va ...

Pubblicità

lifestyleblogit : L'importanza del collagene anche in estate contro i segni del tempo - - TV7Benevento : L'importanza del collagene anche in estate contro i segni del tempo - - HollandGaeth : @AxxMassimo @juventusfc Senza dubbio. Nell'ottica della conquista del trofeo d'uguale importanza. 2 partite diverse… - liberismorisor1 : 'All'idèa del dovere l'uomo non può sottrarsi, ei non può non sentire l'importanza di questa idea'. Il 24 giugno 1… - Fabio_Presutti : RT @AndreaOrlandosp: Lo stop del @GPDP_IT a #GoogleAnalytics rimarca l’importanza di una strategia di governance dei #dati nazionale ed eur… -