Letta: “Il campo largo si sfarina? Vediamo l’esito dei ballottaggi” (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA – “Basta aspettare 48 ore, domenica sera ci saranno i ballottaggi con 13 città capoluogo al voto, noi ne governiamo 2 su 13, vedremo il risultato, prima di parlare di campo largo che si sfarina aspetto il risultato di domenica”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a ‘Radio Anch’io’, su Radio Rai Uno. “Cerco di badare ai fatti e il primo è che in Parlamento” sulla risoluzione sull’Ucraina “c’è stato un voto importante e il governo ne è uscito più forte e questo ha consentito a Draghi di avere a Bruxelles più forza nelle trattative. Non era scontato”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA – “Basta aspettare 48 ore, domenica sera ci saranno icon 13 città capoluogo al voto, noi ne governiamo 2 su 13, vedremo il risultato, prima di parlare diche siaspetto il risultato di domenica”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a ‘Radio Anch’io’, su Radio Rai Uno. “Cerco di badare ai fatti e il primo è che in Parlamento” sulla risoluzione sull’Ucraina “c’è stato un voto importante e il governo ne è uscito più forte e questo ha consentito a Draghi di avere a Bruxelles più forza nelle trattative. Non era scontato”. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

ilriformista : “Il nuovo gruppo di #DiMaio? È l’inizio di niente, l’obiettivo è poco più che individuale. A sinistra il campo larg… - CarloCalenda : Domande post amministrative. 1) “Lei è disponibile per il campo largo con i 5S” Risposta “No”. 2) “Ma quindi lei en… - emmabonino : Il campo largo di #Letta sembra ispirarsi all’aritmetica più che alla politica. Con queste amministrative… - Lopinionista : Letta: 'Il campo largo si sfarina? Vediamo l'esito dei ballottaggi' - farinasfarina : Il campo largo altro non è che lo spazio minato in cui dovrebbe aggregarsi e convivere la peggiore classe politica… -