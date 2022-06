Letizia Moratti si candida per la Lombardia: "Attendo un segnale". Gelo dal centrodestra (Di venerdì 24 giugno 2022) Letizia Moratti, dopo essere stata sindaco di Milano e vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia si candida alla guida della Regione. "Molti ritengono che, dopo l'intenso lavoro e i risultati raggiunti in questo anno mezzo, la mia figura possa rappresentare una risorsa importante per il centrodestra che governa Regione Lombardia, e che ora merita la conferma del cambio di passo impostato", ha detto la Moratti in una intervista alla trasmissione Pane al pane su Radio Lombardia. "La mia storia lo testimonia e da tempo ho offerto la mia leale disponibilità come valore aggiunto per la coalizione. Sono quotidianamente sollecitata da più parti a candidarmi dal volontariato al terzo settore, dal mondo cattolico a quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022), dopo essere stata sindaco di Milano e vicepresidente e assessore al Welfare dellasialla guida della Regione. "Molti ritengono che, dopo l'intenso lavoro e i risultati raggiunti in questo anno mezzo, la mia figura possa rappresentare una risorsa importante per ilche governa Regione, e che ora merita la conferma del cambio di passo impostato", ha detto lain una intervista alla trasmissione Pane al pane su Radio. "La mia storia lo testimonia e da tempo ho offerto la mia leale disponibilità come valore aggiunto per la coalizione. Sono quotidianamente sollecitata da più parti armi dal volontariato al terzo settore, dal mondo cattolico a quello ...

