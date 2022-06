Lesioni | estorsione e minacce | arrestato dai Carabinieri a Castel Baronia

Pubblicità

Nei confronti del 41enne, qualche giorno dopo, è stata emessa anche un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto, per i reati di violenza privata,ed. Per questo ...... nei confronti di un ventisettenne di Castel Baronia attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia,aggravate, minacce, tentataed ... Violenza, estorsioni e minacce contro la madre: in arresto 27enne Minacciava e picchiava la madre per farsi consegnare denaro per comprare la droga; in due circostanze, l’ha spinta facendola cadere e causandole lesioni e traumi. I Carabinieri della stazione di Caste ...Minacce e violenze quotidiane per farsi consegnare il denaro per acquistare sostanze stupefacenti: un 27enne di Castel Baronia, in provincia di Avellino, è finito in carcere a conclusione delle indagi ...