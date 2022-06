Lega Serie A | De Siervo | “Il prodotto televisivo è in crescita”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’amministratore deto dellaA, Luigi De, ha parlato durante il sorteggio del calendario per la stagione 2022/2023. Ecco le sue parole: “Del calcio italiano spesso si parla in maniera critica, lo stato di salute migliore di quello che viene raccontato. Lo vediamo dalche è cresciuto: sta crescendo ilin Italia e all’estero. L’auspicio per tutte le squadre è quello di fare un buon campionato: un torneo difficilissimo, spezzettato, che crea due campionati diversi, con l’incognita Coppe e Mondiale. Sarà un grande campionato: ci interessano chi vince il campionato, le sfide europee e la lotta per restare in A”. SportFace.