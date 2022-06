“Le ha dato fastidio”: Marco Cucolo si fustiga da solo, confessa il suo grande errore (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex naufrago Marco Cucolo racconta il suo errore all’Isola dei Famosi: adesso viene fuori tutta la verità Marco-Cucolo (Isoladeifamosi.mediaset.it)Uno degli ultimi ad abbandonare l’Isola dei Famosi è stato proprio Marco Cucolo. Il concorrente dell’edizione di quest’anno, così come Roger, ha dovuto fare la scelta di abbandonare il programma. Durante l’ultimo periodo aveva dei dolori e si sentiva sempre stanco così da finire in infermeria. Una volta rimasto per un po’ di tempo lì, i medici hanno voluto fare più accertamenti, scoprendo così calcoli alla cistifellea da operare al più presto. Il ragazzo quindi ha specificato che adesso dovrà mangiare seguendo una sana alimentazione perché qualsiasi sgarro potrebbe essere problematico. Nonostante questi incidenti di ... Leggi su direttanews (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex naufragoracconta il suoall’Isola dei Famosi: adesso viene fuori tutta la verità(Isoladeifamosi.mediaset.it)Uno degli ultimi ad abbandonare l’Isola dei Famosi è stato proprio. Il concorrente dell’edizione di quest’anno, così come Roger, ha dovuto fare la scelta di abbandonare il programma. Durante l’ultimo periodo aveva dei dolori e si sentiva sempre stanco così da finire in infermeria. Una volta rimasto per un po’ di tempo lì, i medici hanno voluto fare più accertamenti, scoprendo così calcoli alla cistifellea da operare al più presto. Il ragazzo quindi ha specificato che adesso dovrà mangiare seguendo una sana alimentazione perché qualsiasi sgarro potrebbe essere problematico. Nonostante questi incidenti di ...

