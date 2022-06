Le cose belle spesso sono nascoste. Come la Chiesa della Sacra Famiglia (Di venerdì 24 giugno 2022) di Salvatore Memoli Le cose belle spesso sono nascoste. Come la moderna Chiesa della Sacra Famiglia di Fratte. Si fa conoscere da chi lascia la piazza Matteo Galdi ed entra nel quartiere residenziale popolare, che Come limite estremo ha la ferrovia Mercato San Severino-Salerno, da un lato, dall’altro il verde di un parco cittadino. Nata Come sfida, atto coraggioso, di un religioso dei PP. Dottrinari, P. Nicola Roberti. Uomo e parroco attraversato da un dinamismo singolare, scelse di affidare al salernitano ing. Vittorio Gigliotti la progettazione. Professionista di grande vaglia, soprattutto in capitale, coinvolse l’arch.Paolo Portoghesi nella firma di una grande opera postmoderna che ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 giugno 2022) di Salvatore Memoli Lela modernadi Fratte. Si fa conoscere da chi lascia la piazza Matteo Galdi ed entra nel quartiere residenziale popolare, chelimite estremo ha la ferrovia Mercato San Severino-Salerno, da un lato, dall’altro il verde di un parco cittadino. Natasfida, atto coraggioso, di un religioso dei PP. Dottrinari, P. Nicola Roberti. Uomo e parroco attraversato da un dinamismo singolare, scelse di affidare al salernitano ing. Vittorio Gigliotti la progettazione. Professionista di grande vaglia, soprattutto in capitale, coinvolse l’arch.Paolo Portoghesi nella firma di una grande opera postmoderna che ...

