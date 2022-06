Le condizioni di Alessandro Di Battista per valutare un ritorno nel Movimento 5 Stelle (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando Luigi Di Maio aveva annunciato in conferenza stampa la sua fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista non l’aveva presa benissimo: in un post su Facebook poco dopo la scissione era arrivato a definire la vicenda un “ignobile tradimento” fatto “per portare a casa comode poltrone”. Ora l’ex grillino, fuoriuscito quando il partito votò la fiducia al governo Draghi entrando in maggioranza con forze da sempre osteggiate come in particolare Forza Italia, apre uno spiraglio a un suo ritorno al fianco di Giuseppe Conte. “Potrei riavvicinarmi – ha spiegato in un’intervista a Tpi – ma ad una condizione, che è l’unica accettabile per i tanti delusi, me per primo, di queste ore: uscissero dal governo e facessero opposizione”. Di Battista è da tempo un sostenitore della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando Luigi Di Maio aveva annunciato in conferenza stampa la sua fuoriuscita dalDinon l’aveva presa benissimo: in un post su Facebook poco dopo la scissione era arrivato a definire la vicenda un “ignobile tradimento” fatto “per portare a casa comode poltrone”. Ora l’ex grillino, fuoriuscito quando il partito votò la fiducia al governo Draghi entrando in maggioranza con forze da sempre osteggiate come in particolare Forza Italia, apre uno spiraglio a un suoal fianco di Giuseppe Conte. “Potrei riavvicinarmi – ha spiegato in un’intervista a Tpi – ma ad una condizione, che è l’unica accettabile per i tanti delusi, me per primo, di queste ore: uscissero dal governo e facessero opposizione”. Diè da tempo un sostenitore della ...

