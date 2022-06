LDA, l'ex fidanzata storica rompe il silenzio dopo il concerto: "Ecco perché piangevo" (Di venerdì 24 giugno 2022) I social impazziscono alle lacrime dell'ex fidanzata di LDA mentre si esibisce a Napoli: la risposta di Emanuela stupisce tutti. Lo scorso weekend la città di Napoli ha celebrato i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio che ha infiammato Piazza del Plebiscito. Moltissimi artisti sono saliti sul palco insieme al cantante napoletano e tra questi non poteva mancare LDA. Il giovane talento ha partecipato all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha dimostrato grandissima grinta e voglia di fare musica. Luca D'Alessio è il terzo figlio di Gigi nato dal suo primo matrimonio. I due sono molto legati e Mara Venier ha condotto sul palco un momento molto emozionante sulla loro vita e sui loro ricordi. Luca adesso è all'inizio della sua carriera musicale e ha firmato un contratto con la Sony. Nella scuola di Amici a cercato di liberarsi dell'etichetta di "figlio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 giugno 2022) I social impazziscono alle lacrime dell'exdi LDA mentre si esibisce a Napoli: la risposta di Emanuela stupisce tutti. Lo scorso weekend la città di Napoli ha celebrato i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio che ha infiammato Piazza del Plebiscito. Moltissimi artisti sono saliti sul palco insieme al cantante napoletano e tra questi non poteva mancare LDA. Il giovane talento ha partecipato all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha dimostrato grandissima grinta e voglia di fare musica. Luca D'Alessio è il terzo figlio di Gigi nato dal suo primo matrimonio. I due sono molto legati e Mara Venier ha condotto sul palco un momento molto emozionante sulla loro vita e sui loro ricordi. Luca adesso è all'inizio della sua carriera musicale e ha firmato un contratto con la Sony. Nella scuola di Amici a cercato di liberarsi dell'etichetta di "figlio ...

