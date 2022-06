LDA ex fidanzata: chi è Emanuela? Età, cognome, video concerto, foto, INSTAGRAM (Di venerdì 24 giugno 2022) LDA, il cantante di Amici 2022, sta vivendo un periodo di grandi successi musicali e di grande favore di pubblico: scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e in particolare sulla ex fidanzata Emanuela a cui sono dedicate la maggior parte delle canzoni del ragazzo. Leggi anche: Amici, LDA e Lulù Selassié, sta nascendo un... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 giugno 2022) LDA, il cantante di Amici 2022, sta vivendo un periodo di grandi successi musicali e di grande favore di pubblico: scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e in particolare sulla exa cui sono dedicate la maggior parte delle canzoni del ragazzo. Leggi anche: Amici, LDA e Lulù Selassié, sta nascendo un...

Pubblicità

trashalgia : RT @Quellochetutti1: L'ex fidanzata di #LDA piange ad un suo concerto: ecco perché e cosa è successo ?? - Quellochetutti1 : L'ex fidanzata di #LDA piange ad un suo concerto: ecco perché e cosa è successo ?? - andreastoolbox : LDA, la sua ex fidanzata in lacrime al suo concerto - Novella_2000 : LDA, la sua ex fidanzata storica scoppia in lacrime al suo concerto, poi rilascia una dichiarazione (VIDEO) - giulianabianco4 : RT @alicejuvelove: #Carola a napoli con aka e lda... e le carolinge MORTE perché ancora credono che sia fidanzata con lo strimpellatore....… -