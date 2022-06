Lavrov | Ue e Nato come Hitler | preparano guerra a Russia

Pubblicità

La guerra della Russia contro l'Ucraina è arrivata al 120° giorno. Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, ...La Ue e lastanno mettendo insieme una coalizione per fare "una guerra alla Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheicitato dalle agenzie russe, aggiungendo che anche Adolf Hitler ... LAVROV: UE E NATO FANNO COME HITLER Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, alza i toni: "L'Ue e la Nato, come Hitler durante la Seconda guerra mondiale, vogliono la guerra contro la Russia. Non ha più alcun senso continuare a ...(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Ue e la Nato stanno mettendo insieme una coalizione per fare "una guerra alla Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato dalle agenzie russe, ...