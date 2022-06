Lavrov accusa l’Europa e la Nato: «Sono come Hitler, vogliono farci la guerra» (Di venerdì 24 giugno 2022) «Ue e Nato stanno mettendo insieme una coalizione moderna per combattere contro la Russia e di fatto per scatenare una guerra» contro Mosca. È l’accusa arrivata dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in visita in Azerbaigian. Citato dalla Tass ha assicurato che Mosca farà “molta attenzione” agli sviluppi. Lavrov, le accuse Nell’accusare Ue e Nato di “mettere insieme una coalizione” per una guerra contro la Russia, Lavrov ha così avvertito di una situazione che – a suo dire – «sembra quella di quando scoppiò la Seconda guerra Mondiale». «Questo è il percorso che hanno scelto gli europei – ha detto – È un percorso che, purtroppo, somiglia all’inizio della Seconda guerra Mondiale, quando ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) «Ue estanno mettendo insieme una coalizione moderna per combattere contro la Russia e di fatto per scatenare una» contro Mosca. È l’arrivata dal ministro degli Esteri russo, Sergei, in visita in Azerbaigian. Citato dalla Tass ha assicurato che Mosca farà “molta attenzione” agli sviluppi., le accuse Nell’re Ue edi “mettere insieme una coalizione” per unacontro la Russia,ha così avvertito di una situazione che – a suo dire – «sembra quella di quando scoppiò la SecondaMondiale». «Questo è il percorso che hanno scelto gli europei – ha detto – È un percorso che, purtroppo, somiglia all’inizio della SecondaMondiale, quando ...

