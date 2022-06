Latina | viola il divieto di avvicinamento e perseguita una sua conoscente | arrestato

(Di venerdì 24 giugno 2022) La violenza sulle donne è all’ordine del giorno. E purtroppo, questa non è una storia nuova e neanche l’ultima. Il molestatore in questione era già sottoposto aldiquando ha iniziato, per l’ennesima volta, a molestare una suandola e privandola di poter vivere liberamente. Leggi anche: Mistero a, trovati un fegato e un rene in mare: si indaga su tre uomini scomparsi negli ultimi giorni Le indagini della questura Ieri, Giovedì 23 Giugno 2022, gli agenti della Squadra Volante dihanno sottoposto agli arresti domiciliari l’uomo responsabile delle diverse molestie. La vicenda, esaminata attentamente dai poliziotti della Questura, coordinati dal Procuratore Aggiunto diDr. Carlo Lasperanza, è molto chiara. ...

