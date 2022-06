L' assessore regionale Nicola Caputo nella webtv del Mattino | «Così facciamo tornare i cervelli in fuga»

lagenda70889069 : Borgone: l'assessore regionale Marrone e il sindaco Mele spiegano in Municipio il progetto sulla Via Francigena… - radiolasernews : Comune di Tito 24/06/2022 – Il sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone scrive una lettera all’assessore regiona… - SassiLive : CRITICITÀ AREA INDUSTRIALE DI TITO, SINDACO SCAVONE CHIEDE CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO ALL’ASSESSORE REGIONALE GALE… - positanonews : Mobilità turistica regionale: Atex trasmette una protesta ufficiale all’assessore al Turismo e al Presidente della… - Mary35999509 : RT @R_De_Corato: AGENZIE DI STAMPA DEL 24 GENNAIO 2020 TRUFFE ANZIANI: DE CORATO 'CAMPAGNE INFORMATIVE E FONDI IN LOMBARDIA' MILANO (ITALP… -

ilmattino.it

'Terra dei fuochi': questione roghi ed incendi in Campania L'riferisce 'Non parlerei più di terra dei fuochi solo ed esclusivamente per la nostra regione, dobbiamo ricordarci che il ...Lo ha detto l'dell'Industria, Anita Pili , durante il suo intervento, in risposta alla richiesta fatta dai rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori ... L'assessore regionale Nicola Caputo live nella webtv del Mattino: forum dall'agricoltura alla siccità in Campa “L’Arpas rappresenta un importante presidio istituzionale per il suo ruolo di controllo e di monitoraggio della qualità ambientale in Sardegna”, ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambien ...(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – “Il programma illustrato dall’assessore Patanè è veramente intenso e ricco di spunti, io porto qui l’importanza del sistema ferroviario nell’ambito del sistema regionale, c ...