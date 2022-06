L' assessore regionale Nicola Caputo live nella webtv del Mattino | forum dall' agricoltura alla siccità in Campania

RoccoSessa : L'assessore regionale @NicolaCaputo live nella webtv del Mattino: forum dall'agricoltura alla siccità in Campania - bertcodio : RT @Misurelli77: Questa è Elena Donazzan. Assessore Regionale istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità del Veneto e responsabile n… - positanonews : #Copertina #Turismo #Viabilità #atex #mobilità Mobilità turistica regionale: Atex trasmette una protesta ufficiale… - tribuna_treviso : Parla l’assessore regionale Roberto Marcato dopo il caso Polato, nominato assessore a Vigonza: «Subito i congressi,… - NoiAretini : L’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras in visita questa mattina nelle aziende del Valdarno… -

Valdarnopost

"Questo l'esito della valutazione della Commissione nazionale " affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'alla Cultura Ilaria Cavo " che attribuisce nuove ..."L'innovazione nel mercato del lavoro passa per le tecnologie e gli algoritmi di intelligenza artificiale, ha affermato l'Michele Fioroni, ma l'obiettivo è un obiettivo ... L'assessore regionale Marras nelle aziende del Valdarno fiorentino: "Regione al fianco di un mondo imprenditoriale pronto a investire" Continuano i forum del Mattino con gli assessori della Regione Campania. Oggi è la volta di Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della giunta De Luca.Il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessore allo Sport Francesca Nassini hanno accolto ... avvalorando le scelte fatte dal Comitato Regionale Toscano che l’ha convocata per la gara internazionale in ...