Lasciano dormire figlia in auto sotto al sole: al ritorno la trovano morta (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ successo ancora: una bimba dimenticata in auto e morta per soffocamento. Si chiamava Sadia e aveva appena 4 anni. I genitori l’hanno lasciata nella vettura per recarsi a un funerale ma quando sono tornati alla macchina e si sono resi conto di cosa avessero fatto per la figlioletta non c’era più niente da fare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ successo ancora: una bimba dimenticata inper soffocamento. Si chiamava Sadia e aveva appena 4 anni. I genitori l’hanno lasciata nella vettura per recarsi a un funerale ma quando sono tornati alla macchina e si sono resi conto di cosa avessero fatto per la figlioletta non c’era più niente da fare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

TayIorSwiftfk : Io nera che volevo dormire e invece i tuoni fuori non mi lasciano rilassare - _bobimami : RT @KroegerM06: Buongiorno ai profumi... A quelli forti che ti svegliano e non ti lasciano più dormire ?? - SissyGrizz : @ColpogobboYtube Siete stronzi però, non si lasciano così le persone! Se dite di dormire sereni è come invitarci a… - romanellialessa : La gente del porto ci guarda con ammirazione.Dopo quasi 2 ore si parte.Ora di andare a dormire Durazzo stiamo arriv… - Alogico_m : RT @KroegerM06: Buongiorno ai profumi... A quelli forti che ti svegliano e non ti lasciano più dormire ?? -