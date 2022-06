L’articolo di Travaglio sul «perché gli italiani non si ribellano» è del 2011 (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 21 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo pubblicato sul settimanale L’Espresso e intitolato “perché gli italiani non si ribellano?”. Il pezzo è firmato dal giornalista Marco Travaglio. Nell’immagine compare anche una scritta in sovraimpressione in cui si legge: «Ottima domanda, perché?». Si tratta di una notizia vecchia, presentata senza il contesto necessario per la sua comprensione. L’articolo in questione apparso su L’Espresso e scritto da Marco Travaglio è stato pubblicato il 6 ottobre 2011, come si può verificare qui. All’epoca il direttore del Fatto Quotidiano aveva una rubrica settimanale su L’Espresso sull’attualità politica. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 21 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo pubblicato sul settimanale L’Espresso e intitolato “glinon si?”. Il pezzo è firmato dal giornalista Marco. Nell’immagine compare anche una scritta in sovraimpressione in cui si legge: «Ottima domanda,?». Si tratta di una notizia vecchia, presentata senza il contesto necessario per la sua comprensione.in questione apparso su L’Espresso e scritto da Marcoè stato pubblicato il 6 ottobre, come si può verificare qui. All’epoca il direttore del Fatto Quotidiano aveva una rubrica settimanale su L’Espresso sull’attualità politica. L'articolo proviene da Facta.

Pubblicità

FrancoZerlenga : Si però la Lituania fa parte della NATO e scatta l’articolo 5 del trattato Atlantico Si i nazi fascisti Conte Trava… - avantibionda : RT @Zerovirgola2: “Il nuovo articolo 11 della Costituzione, ancora secretato come i bollettini del Dis: “L’Italia ripudia la Costituzione”.… - MauroCapozza : RT @Zerovirgola2: “Il nuovo articolo 11 della Costituzione, ancora secretato come i bollettini del Dis: “L’Italia ripudia la Costituzione”.… - TitiRode : RT @Zerovirgola2: “Il nuovo articolo 11 della Costituzione, ancora secretato come i bollettini del Dis: “L’Italia ripudia la Costituzione”.… - DiegoNatoli2 : RT @Zerovirgola2: “Il nuovo articolo 11 della Costituzione, ancora secretato come i bollettini del Dis: “L’Italia ripudia la Costituzione”.… -