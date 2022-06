L’aforista Vincenzo Cannova è ufficialmente il nuovo testimonial della casa editrice Scritto io

Leggi su 900letterario

(Di venerdì 24 giugno 2022)è ilindipendente.io, realtà editoriale in continua crescita negli ultimi anni. Il noto aforista italiano è molto popolare sui social; in particolare sia su Twitter che su Instagram annovera circa 75 mila follower per un totale di oltre 150000 seguaci che lo seguono con passione e grande grado di partecipazione quotidianamente. Tra la direzione di.io ec’è stata subito una palese sintonia reciproca: un colpo di fulmine professionale che culminerà in diversi progetti presenti e futuri. Nello specificocollaborerà alle iniziative, partecipando a ...