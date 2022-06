La Verità: Berlusconi 100 milioni per il Monza, De Laurentiis cerca stipendi per la famiglia (Di venerdì 24 giugno 2022) Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono tornati in Serie A, la coppia che ha reso grande il Mlian ora vuole portare il Monza in alto. Le ambizioni di Berlusconi sono molto alte addirittura si parla di qualificazione Champions League nei prossimi anni. In un articolo apparso sul quotidiano ‘La Verità’ magnifica Berlusconi paragonato anche a De Laurentiis e Lotito, due presidenti che hanno una visione diametralmente opposto della gestione del club. “Gli altri si intristiscono sui conti, lui si diverte a giocare. Gli altri si aggirano sul pianeta calciomercato con i fazzoletti per piangere, lui giganteggia all’Arengario bomba dopo bomba (di Maurizio Mosca buonanima). Lui, il Cavaliere elettrico, a 85 anni ha di nuovo la testa nel pallone. Secondo i bene informati avrebbe messo lì 100 ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) Silvioe Adriano Galliani sono tornati in Serie A, la coppia che ha reso grande il Mlian ora vuole portare ilin alto. Le ambizioni disono molto alte addirittura si parla di qualificazione Champions League nei prossimi anni. In un articolo apparso sul quotidiano ‘La’ magnificaparagonato anche a Dee Lotito, due presidenti che hanno una visione diametralmente opposto della gestione del club. “Gli altri si intristiscono sui conti, lui si diverte a giocare. Gli altri si aggirano sul pianeta calciomercato con i fazzoletti per piangere, lui giganteggia all’Arengario bomba dopo bomba (di Maurizio Mosca buonanima). Lui, il Cavaliere elettrico, a 85 anni ha di nuovo la testa nel pallone. Secondo i bene informati avrebbe messo lì 100 ...

Pubblicità

Michele02828265 : Ha detto la verità sul fatto che Draghi non è Berlusconi. Il primo è un grande uomo di Stato, il secondo è un Pulci… - littlehappybob : @berlusconi Ecco la verità a lui interessano i voti mica il Monza, ha fatto la stessa cosa con il Milan - napolista : Mentre Lotito conta le monetine e Adl ricava gli stipendi di famiglia, a Monza giganteggia Berlusconi Su La Verità… - DanoDan39192364 : @strange_days_82 @FabioFZ3 Ma per carità. È uno che viene dal vivaio di Berlusconi Ogni tanto dice qualche mezza… - Titanio02284162 : @lanf64 Eeeeh subito a lamentarvi. Ha detto la verità: draghi non è al livello di berlusconi. E menomale. -