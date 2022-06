La strana legge dell’attivismo social: no al body shaming, tranne che su Chiara Nasti (Di venerdì 24 giugno 2022) Dalle tavole della legge dell’attivismo social: nessuno deve commentare il corpo altrui, a meno che non si tratti di quello di Chiara Nasti. Ha un’esenzione mutuabile? È l’Anticristo? È mom shaming? Oppure i buoni sono buoni solo con chi è presentabile, altrimenti che muoia Sansone con tutti i filistei? Chiara Nasti, 2 milioni di follower su Instagram, varie comparsate in televisione, scrive, in estrema sintesi, che lei non è ingrassata in gravidanza a differenza di tante altre che «svaccano». Lei ha 24 anni, è al quinto mese di gravidanza, ha messo su un gender reveal poco ricco all’Olimpico (il padre del bambino è un calciatore della Lazio), una delle sue più famose citazioni è «l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 giugno 2022) Dalle tavole della: nessuno deve commentare il corpo altrui, a meno che non si tratti di quello di. Ha un’esenzione mutuabile? È l’Anticristo? È mom? Oppure i buoni sono buoni solo con chi è presentabile, altrimenti che muoia Sansone con tutti i filistei?, 2 milioni di follower su Instagram, varie comparsate in televisione, scrive, in estrema sintesi, che lei non è ingrassata in gravidanza a differenza di tante altre che «svaccano». Lei ha 24 anni, è al quinto mese di gravidanza, ha messo su un gender reveal poco ricco all’Olimpico (il padre del bambino è un calciatore della Lazio), una delle sue più famose citazioni è «l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua ...

