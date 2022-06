"La squadra? È offensivo": e la nazionale tedesca cambia nome (Di venerdì 24 giugno 2022) La nazionale di calcio tedesca sta valutando la possibilità di abbandonare il soprannome "Die Mannschaft", "la squadra". Per molti è "offensivo" verso le altre squadre di calcio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladi calciosta valutando la possibilità di abbandonare il sopran"Die Mannschaft", "la". Per molti è "" verso le altre squadre di calcio

Pubblicità

Mikiinterfiore : @tommasoarmando2 più che ragionamenti di piazzamento in classifica, dovrebbe ragionare sul percorso: deve andare in… - Vitto904 : @Eurosport_IT @ItaliaTeam_it @Olympics @Coninews @gianmarcotamber @crazylongjumper @ferrarivany @GannaFilippo… - divvuerre2 : @NullaDeNiente Ho il sospetto che appena cambia squadra potrebbe rinascere, specie in un sistema di gioco molto off… - DanieleEspa : Torna a fare l'uomo squadra con una situazione molto simile a quei Nuggets che aveva lasciato. Una PG con tanta pal… - totofaz : @Grande__Jack80 @CrisInter91 Ossignore. Se pensa di essere finito a 29 anni può andare anche in USA. Se pensa di es… -