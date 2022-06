La Sicilia laboratorio di guai per destra e sinistra (Di venerdì 24 giugno 2022) In Sicilia il caldo non è solo per la temperatura, le prossime elezioni regionali ormai scottano da un po’ e sia nel centrodestra che nel centrosinistra si respira una brutta aria. Elezioni in Sicilia, in vista delle prossime regionali, sia nel centrodestra che nel centrosinistra si respira una brutta aria Nello Musumeci, attuale presidente della Regione Sicilia, annuncia un “passo di lato” in vista del prossimo vertice nazionale del centrodestra rimettendo il suo nome per la ricandidatura sul tavolo, ma senza insistere troppo sulla sua riconferma. Una posizione che è già diversa da pochi giorni fa quando aveva lasciato intendere di volersi dimettere, togliendo “il disturbo”: “Sono un presidente scomodo in una terra che finge di voler cambiare – dice ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Inil caldo non è solo per la temperatura, le prossime elezioni regionali ormai scottano da un po’ e sia nel centroche nel centrosi respira una brutta aria. Elezioni in, in vista delle prossime regionali, sia nel centroche nel centrosi respira una brutta aria Nello Musumeci, attuale presidente della Regione, annuncia un “passo di lato” in vista del prossimo vertice nazionale del centrorimettendo il suo nome per la ricandidatura sul tavolo, ma senza insistere troppo sulla sua riconferma. Una posizione che è già diversa da pochi giorni fa quando aveva lasciato intendere di volersi dimettere, togliendo “il disturbo”: “Sono un presidente scomodo in una terra che finge di voler cambiare – dice ...

