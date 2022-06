“La scuola italiana fa schifo” Una Dirigente “non condivido il gesto | ho conosciuto il ragazzo e ha un elevato senso civico Ascoltatelo”

(Di venerdì 24 giugno 2022) «Mi sono persino commossa, perché ho pensato, confrontandomi con lui, che questa generazione che tanti tacciano di pressappochismo e superficialità, di disconnessione dalla realtà, ha invece i piedi ben piantati per terra ed è capace di una chiara visione delle priorità del Paese», ammette unascolastica del Veneto, riferendosi a Francesco Intraguglielmo, lo studente di Enna, in Sicilia, che mercoledi si è presentato alla prova scritta di Italiano dell’esame di Stato, presso la, con una maglietta recante la scritta Lafa. L'articolo .

