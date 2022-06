La Russia si allontana dagli Usa (Di venerdì 24 giugno 2022) Le relazioni diplomatiche tra Russia e Stati Uniti sono ormai arrivate ai minimi termini. L’ennesima conferma arriva dalle parole rilasciate da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. In sintesi: Mosca ritiene che sia impossibile tenere le consultazioni bilaterali programmate per il prossimo futuro con Washington su questioni che destano preoccupazione. Non sappiamo quali InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 giugno 2022) Le relazioni diplomatiche trae Stati Uniti sono ormai arrivate ai minimi termini. L’ennesima conferma arriva dalle parole rilasciate da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. In sintesi: Mosca ritiene che sia impossibile tenere le consultazioni bilaterali programmate per il prossimo futuro con Washington su questioni che destano preoccupazione. Non sappiamo quali InsideOver.

Pubblicità

VgAdele : @DiegoFusaro Io in Russia ci sono stata 4 anni fa. Posto pulitissimo , la gente profumava di pulizia. Vai nei super… - pallonatefaccia : Tra calcio e politica, la #Georgia guarda all'Unione Europea e si allontana dalla Russia: un approfondimento al thr… - IpsosItalia : #GuerraRusiaUcrania, il 15° monitoraggio #Ipsos del sentiment dell'opinione pubblica: ? si allontana l’orizzonte di… - JensWoelk : RT @marilisacaucaso: Per @BalcaniCaucaso sulle prospettive della Georgia, questa settimana #georgia #UnioneEuropea #candidature #ivanishvil… - LukaZanoni : RT @marilisacaucaso: Per @BalcaniCaucaso sulle prospettive della Georgia, questa settimana #georgia #UnioneEuropea #candidature #ivanishvil… -