Pubblicità

virgiliopaolo : RT @lanf64: Il ministro russo #Shoigu: “é urgente una difesa militare unica #Russia-#Bielorussia”. Prevedibile, da due dittatori fascisti,… - MicheleTommaso4 : RT @lanf64: Il ministro russo #Shoigu: “é urgente una difesa militare unica #Russia-#Bielorussia”. Prevedibile, da due dittatori fascisti,… - lanf64 : Il ministro russo #Shoigu: “é urgente una difesa militare unica #Russia-#Bielorussia”. Prevedibile, da due dittato… - Stupendoclod : @RaiPortaaPorta vespa è stato maleducato, con Vladimir non ha concesso risposte, ha tagliato corto. Gli italiani fo… - 0xJoePeace_ : @DDeliolanes La Russia che parla di diritto e trattati internazionali dopo che ha tentato un colpo di stato ed attu… -

Globalist.it

Mecenati di un gruppo filo - nazista e fondato da un nazista dichiarato per 'denazificare' l'Ucraina. Lasta usando ex piloti militari ora mercenari del Gruppo Wagner per condurre missioni di supporto aereo ravvicinato e questo indica che la sua aviazione è alle prese con problemi di equipaggio ......dichiarato che "l'Ucraina non avrà mai pace se l'obiettivo finale è mettere in ginocchio la".di battaglia e guardate quanto il conflitto sta prendendo in ostaggio un mondo affamato e a... La Russia a corto di piloti usa i nazisti del gruppo Wagner per ‘denazificare’ l’Ucraina Lo rileva l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica, facendo riferimento alla confessione di un pilota di un jet d'attacco russo Su-25 catturato in seguito all'abbattimento del suo aer ...I russi continuano nell’avanzata in Donbass ... e invece è arrivata un’altra decisione in direzione di una maggiore libertà di armarsi. La Corte suprema ha stabilito che la legge dei singoli Stati non ...