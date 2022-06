La Regina non rinuncia alla sua grande passione: i medici la avvertono ma lei se ne frega (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Giubileo di Platino ha avuto un effetto sorprendente sulla salute di Elisabetta. La Regina, infatti, si è mostrata sana come un pesce ed in ottima salute. Dopo la spavento delle ultime settimane, la sovrana ha cavalcato, ancora una volta, il suo amato e fidato cavallo. D’altronde, una delle sua grandi passioni è proprio l’ippica L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Giubileo di Platino ha avuto un effetto sorprendente sulla salute di Elisabetta. La, infatti, si è mostrata sana come un pesce ed in ottima salute. Dopo la spavento delle ultime settimane, la sovrana ha cavalcato, ancora una volta, il suo amato e fidato cavallo. D’altronde, una delle sua grandi passioni è proprio l’ippica L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ZANGRILLO FA GLI AUGURI al min. Speranza positivo Covid, “ben consapevole che per un uomo giovane e forte si trat… - cinziaciuffani : @mps274 Basta che non fa il comunicato anche lei che si ritira e non fa più la regina ..?? - Lucio41338312 : @Agenzia_Ansa Secondo me può arrivare anche all'80% abbondante e sarà la nuova regina al posto di Eli.... Non so in… - LadyS2022 : @mps274 No dai la regina ha già una certa… non vorrei mai… ?????? - akizukcheng_ : @mallow_yamss la regina non sbaglia mai -