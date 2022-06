La programmazione Rai in ricordo della Strage di Ustica (Di venerdì 24 giugno 2022) Strage di Ustica Un disastro aereo che ha segnato la memoria del paese e sul quale, a 42 anni di distanza, ancora non si è fatta totale chiarezza. Nell’anniversario della Strage di Ustica, il 27 giugno, la Rai propone approfondimenti, testimonianze e racconti giornalistici per conservare la memoria delle ottantuno vittime e ricostruire le complesse vicende processuali, i sospetti e le ipotesi sulla dinamica dell’incidente che portò l’aereo DC9 della compagnia Itavia prima a sparire dai radar e poi a essere ritrovato in pezzi nelle acque del mare tra Ponza e Ustica. Su Rai 1 “UnoMattina Estate” dedicherà uno spazio di riflessione alla ricorrenza e Rai 3 proporrà lo speciale “Ustica 27 giugno 1980” di Stefano Di Gioacchino, con le ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 giugno 2022)diUn disastro aereo che ha segnato la memoria del paese e sul quale, a 42 anni di distanza, ancora non si è fatta totale chiarezza. Nell’anniversariodi, il 27 giugno, la Rai propone approfondimenti, testimonianze e racconti giornalistici per conservare la memoria delle ottantuno vittime e ricostruire le complesse vicende processuali, i sospetti e le ipotesi sulla dinamica dell’incidente che portò l’aereo DC9compagnia Itavia prima a sparire dai radar e poi a essere ritrovato in pezzi nelle acque del mare tra Ponza e. Su Rai 1 “UnoMattina Estate” dedicherà uno spazio di riflessione alla ricorrenza e Rai 3 proporrà lo speciale “27 giugno 1980” di Stefano Di Gioacchino, con le ...

