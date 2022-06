La malattia di Caparezza | «Ho l’acufene | faccio gli ultimi venti concerti e smetto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 giugno 2022) «Fischia l’orecchio, infuria/ Nella testa vuvuzela mica l’ukulele». Così cantava Michele Salvemini aliasin Larsen raccontando la sua. Che, annuncia oggi in un’intervista al Resto del Carlino, lo costringerà a smettere con i: «questie mi fermo. Non posso rischiare troppo». Perché il problema è delicato: «Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri dicome accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo». E ha deciso di rassegnarsi: «Lì per lì, quando ho scoperto di non poter più ...