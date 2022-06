La Juventus molla Di Maria, ecco cosa ha fatto infuriare i bianconeri (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo settimane di attese e adeguamenti la Juventus ha detto basta, Di Maria si allontana definitivamente, società pronta a guardare avanti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A Torino sono stufi di attendere, da più di un mese ormai Di Maria è libero da vincoli contrattuali con il Paris Saint Germain e ad oggi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo settimane di attese e adeguamenti laha detto basta, Disi allontana definitivamente, società pronta a guardare avanti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A Torino sono stufi di attendere, da più di un mese ormai Diè libero da vincoli contrattuali con il Paris Saint Germain e ad oggi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

infoitsport : Calciomercato - La Juventus molla la pista Di Maria: Berardi torna l'obiettivo n° 1, Zaniolo 'riserva' - Cucciolina96251 : RT @lucsazzo: Se riusciamo a molla #Arthur e meno di 20 milioni per #Zaniolo c'è da fare una statua a #cherubini e #arrivabene . #juve #rom… - ZonaBianconeri : RT @lucsazzo: Se riusciamo a molla #Arthur e meno di 20 milioni per #Zaniolo c'è da fare una statua a #cherubini e #arrivabene . #juve #rom… - lucsazzo : Se riusciamo a molla #Arthur e meno di 20 milioni per #Zaniolo c'è da fare una statua a #cherubini e #arrivabene .… - ZonaBianconeri : RT @faber65c: Sono sincero.. Mi sarebbe piaciuto vederlo da noi...ma tutto sto tira e molla mi ha rotto.. fuori dalle balle..noi siamo la… -