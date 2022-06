La gogna pubblica del revenge porn e il ruolo stigmatizzato delle donne (Di venerdì 24 giugno 2022) Il sapere, non solo rende liberi, come diceva Socrate, ma è anche un potentissimo strumento di protezione. Le storie che abbiamo raccontato sono solo alcuni esempi dei mille modi in cui la violenza sessuale digitale può manifestarsi, e se in medicina vale l’antico principio per cui prevenire è meglio che curare, nel diritto penale può specularmente dirsi che prevenire è meglio che punire. Di seguito, troverete una breve rassegna delle fattispecie incriminatrici (dunque dei reati esistenti nel nostro ordinamento) che si possono applicare in concreto nei casi genericamente riconducibili al revenge porn, oltre a una guida pratica di prevenzione che può aiutare le vittime ad agire subito per tutelarsi nel modo più efficace possibile. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter c.p.) Quello che i media ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 giugno 2022) Il sapere, non solo rende liberi, come diceva Socrate, ma è anche un potentissimo strumento di protezione. Le storie che abbiamo raccontato sono solo alcuni esempi dei mille modi in cui la violenza sessuale digitale può manifestarsi, e se in medicina vale l’antico principio per cui prevenire è meglio che curare, nel diritto penale può specularmente dirsi che prevenire è meglio che punire. Di seguito, troverete una breve rassegnafattispecie incriminatrici (dunque dei reati esistenti nel nostro ordinamento) che si possono applicare in concreto nei casi genericamente riconducibili al, oltre a una guida pratica di prevenzione che può aiutare le vittime ad agire subito per tutelarsi nel modo più efficace possibile. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter c.p.) Quello che i media ...

