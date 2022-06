La gelateria Pandizucchero riduce gli orari d’apertura | “Non troviamo personale | da 15 siamo in 6”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Almè. Ai più attenti non sarà sfuggito: accanto al banco dei ricercatissimi gelati, un cartello scritto in stampatello recita testualmente: “Vista l’impossibilità di reperire forza lavoro ci vedremo costretti dal 1 luglio, nostro malgrado, per poter così garantire l’alta qualità e l’assoluta freschezza dei nostri prodotti, a ridurre gli”. L’assenza cronica dicolpisce ormai ovunque: bar, ristoranti, anche gelaterie. In questo caso, una delle più note e apprezzate della provincia di Bergamo: il “” di Almè. “Lo scorso anno eravamo in 15,rimasti in 6. Per essere al completo dovremmo essere almeno 18 – allarga le braccia lo chef Ronald Tellini, titolare insieme alla famiglia del rinomato chiosco di gelati -. Ecco perché dall’1 luglio apriremo dalle 14 alle 23, ...