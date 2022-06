La fotografa rischia di cadere dal bus scoperto durante la festa promozione

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tragedia sfiorata a Gironail giro trionfale per celebrare il ritorno in Liga. Laufficiale del club catalano Nuri Marguí è stata colpita da un albero e ha perso l'equilbrio. L'...

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Girona, fotografa rischia di cadere durante i festeggiamenti: pericolo scampato - Mediagol : VIDEO Girona, fotografa rischia di cadere durante i festeggiamenti: pericolo scampato - ILOVEPACALCIO : Festa promozione Girona rischia di finire in tragedia: fotografa ufficiale travolta da un albero nel bus scoperto (… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Girona, gioia Liga e grande paura: fotografa rischia caduta dal bus scoperto - Mediagol : VIDEO Girona, gioia Liga e grande paura: fotografa rischia caduta dal bus scoperto -

Tragedia sfiorata a Girona durante il giro trionfale per celebrare il ritorno in Liga. Laufficiale del club catalano Nuri Marguí è stata colpita da un albero e ha perso l'equilbrio. L'intervento di Arnau Martinez e di alcuni giocatori ha evitato il peggio 24 giugno 2022... Kiril Petkov , è stato sfiduciato poche ore prima del vertice, il paesedi precipitare ... ha ragione Tremonti' Carica altri TECNOLOGIA Cyber Security: l'analisi Fastwebla ...Tragedia sfiorata a Girona durante il giro trionfale per celebrare il ritorno in Liga. La fotografa ufficiale del club catalano Nuri Marguí è ...Tragedia sfiorata alla festa per la promozione del Girona in Liga: la fotografa del club ha rischiato di cadere dal bus scoperto. Guarda il video ...