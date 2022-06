La Fina: 'Anita Alvarez non può gareggiare'. Aveva rischiato di affogare (Di venerdì 24 giugno 2022) Niente gara, rientro in acqua per Anita Alvarez, la sincronette americana che mercoledì ha rischiato di affogare durante l'esercizio del Solo libero ai Mondiali di Budapest. Il medico della Fina non ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 giugno 2022) Niente gara, rientro in acqua per, la sincronette americana che mercoledì hadidurante l'esercizio del Solo libero ai Mondiali di Budapest. Il medico dellanon ...

