La digitalizzazione delle PMI porterà 208mila nuovi posti di lavoro: l'analisi Meta-Ambrosetti (Di venerdì 24 giugno 2022) La digitalizzazione delle PMI in Italia potrebbe portare 10,2 miliardi di euro di contributo al PIL e 208 mila nuovi posti di lavoro. E' quanto emerge dallo studio 'Il contributo dei social network e dei canali digital per la crescita e la digitalizzazione delle Pmi italiane', realizzato per Meta da The European House – Ambrosetti e presentato oggi a Roma nel corso di un evento a Binario F. L'Italia, si rileva nello studio, deve aumentare il proprio livello di digitalizzazione e questo processo può avvenire solo attraverso la crescita digitale delle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo del nostro Paese.

