La deputata che dopo 72 ore ha già lasciato il gruppo di Di Maio alla Camera (Di venerdì 24 giugno 2022) Ha fatto parte delle fronda degli scissionisti per circa tre giorni. Neanche il tempo della luna di miele con quella nuova creatura parlamentare nata dopo l'addio di Luigi Di Maio al MoVimento 5 Stelle. Perché sono state 72 ore di tormenti e continui ripensamenti per Vita Martinciglio, che oggi ha deciso di tornare alle origini: addio al neonato gruppo "Insieme per il Futuro" e ritorno a quel MoVimento 5 Stelle che aveva abbandonato per seguire il destino politico del Ministro degli Affari Esteri. Vita Martinciglio, la deputata che abbandona Di Maio dopo 72 ore "Di Maio ha grandi capacità, a lui va la mia stima. Rispetto la sua figura e il suo progetto politico. Insieme per il Futuro sarà grande ma io ho deciso di tornare nell'unico posto dove, nonostante tutto, mi ...

