“La Costituzione non fa riferimento all’aborto”: la storica sentenza della Corte Suprema Usa (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – La Corte Suprema degli Stati Uniti si è espressa sulla sentenza Roe v. Wade. Quest’ultima era una storica sentenze risalente all’anno 1973, la quale riconosceva l’aborto come diritto costituzionale. La decisione della Corte Suprema rappresenta una svolta epocale che rimette in mano ai singoli Stati la possibilità di legiferare sull’aborto. L’aborto non ha basi costituzionali, la sentenza della Corte Suprema Le prime indiscrezioni sulle intenzioni da parte della Corte Suprema di intervenire sulla Roe v. Wade erano apparse a inizio maggio. Anzi, il sito Politico aveva fatto trapelare una bozza scritta dal giudice conservatore Samuel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Ladegli Stati Uniti si è espressa sullaRoe v. Wade. Quest’ultima era unasentenze risalente all’anno 1973, la quale riconosceva l’aborto come diritto costituzionale. La decisionerappresenta una svolta epocale che rimette in mano ai singoli Stati la possibilità di legiferare sull’aborto. L’aborto non ha basi costituzionali, laLe prime indiscrezioni sulle intenzioni da partedi intervenire sulla Roe v. Wade erano apparse a inizio maggio. Anzi, il sito Politico aveva fatto trapelare una bozza scritta dal giudice conservatore Samuel ...

