La Corte suprema Usa cancella il diritto costituzionale all’aborto dopo 50 anni. In 13 Stati tra cui Texas scatta subito divieto (Di venerdì 24 giugno 2022) Con questa sentenza ora gli Stati americani sono liberi di introdurre divieti o restrizioni all’aborto Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 giugno 2022) Con questa sentenza ora gliamericani sono liberi di introdurre divieti o restrizioni

Pubblicità

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - elio_vito : La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei… - pierluca_mussi : RT @boni_castellane: Reazioni isteriche di fronte al Covid, reazioni isteriche di forte alla guerra, reazioni isteriche di fronte alla Cort… - ilvioss : RT @stanzaselvaggia: La corte suprema americana sul diritto all’aborto è il segnale di quanto sia imprudente dare per acquisiti i diritti c… -